智冠科技（5478）今（11）日公告109年度第一季財務報表，第一季合併營收19.20億元，較去年同期成長28%，稅後淨利歸屬予本公司業主2.53億元，年增50%，每股盈餘（EPS）2.08元，創下九年來單季新高表現。

智冠集團近年來主力發展數位遊戲、網路廣告行銷以及金融科技三大領域，轉投資事業貢獻逐步提升，第一季除了受惠春節效應整體遊戲市場熱絡，子公司遊戲新幹線於二月中旬兩款新作上市，攜手宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》以及代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》成功獲得玩家青睞，帶動遊戲新幹線第一季營收年增達166%，單季營收站上八年新高，致獲利5,452萬超越108年全年貢獻。而藍新科技在合併經濟規模效益逐漸顯現下，首季轉虧為盈獲利450萬。

展望第二季，遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》持續加入全新遊戲元素，五月初正式開放「軍團神器系統」，讓國戰對決更添挑戰性，為了感謝150萬玩家的支持喜愛，遊戲也結合三國與戰馬元素，推出最神坐騎行銷活動，週週送出Gogoro電動機車，吸引玩家踴躍參與。代理人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》也即將在本週（5/14）進行「夢與時空」改版，開啟與單機遊戲「古劍奇譚三」、「神舞幻想」跨遊戲聯動副本，並新增秘境地圖「鼎湖」、BOSS「獍妖骨」、「夜長庚」等多重內容，帶來更深入豐富的體驗樂趣，本季在兩款遊戲完整貢獻下，營運可望續創佳績。

中華網龍自製研發的3D MMORPG手遊《黃易群俠傳M》，近期將陸續啟動測試活動，製作團隊除致力還原黃易端遊版經典內容，包含玩家熟悉的黃易武學、劇情副本「香家密窟」、天外天虛空擂台等核心玩法，亦針對手遊特性與玩家喜好，開發全新PVP戰場、100-120級絕學、心性系統、虛空世界王挑戰，並全面升級美術視覺，同步推出手機及電腦多平台版本，讓玩家不需加裝模擬器，能夠更直覺順暢的遊玩操作。

IP品牌授權方面，由智冠IP授權、紫龍遊戲開發的3D奇幻武俠RPG手遊《天地劫》，將於本月在大陸展開首次測試，遊戲訊息公布後受到許多玩家高度關注期待，該作由紫龍遊戲旗下全球人氣手遊《夢幻模擬戰》製作團隊Black Jack Studio打造，也是單機遊戲《天地劫》系列問世20年來首款手遊作品，將以策略戰棋玩法帶領玩家一步步重溫原著三部曲劇情。

網路廣告行銷事業發展上，一帆數位深入數據科學應用研究，持續強化數位廣告技術，提升服務優勢競爭力，今年初新開發推出的數位廣告平台「AdHero」，不僅能夠針對平面素材進行廣告成效預測分析，第二季亦開發出影片AI分析功能，幫助企業品牌快速掌握受眾偏好與行銷熱點。

而在金融科技事業領域，子公司藍新集團除了持續拓展線上代收付業務經濟規模，並以線上金流經驗與技術利基布局線下市場，今年全力推動《ezAIO簡單收》線下多元收款整合服務，將陸續在全台千家中小型連鎖、個人商店等佈建使用，全面建構多元支付的便利平台，並同步導入《ezPay簡單付》電子錢包，讓消費者能有更多地方使用行動支付，帶動線下支付業務成長。《ezPay簡單付》電子錢包近期也將與台北市餐飲業者合作祭出多項優惠活動，帶來更多行動支付應用場域。此外，因應疫情影響，5月開徵的綜合所得稅及房屋稅將延長繳納期限至6月30日，民眾開啟《ezPay簡單付》電子錢包App掃描稅單，即可以本人或配偶持有之信用卡快速繳款，安全又便利。

(科技)