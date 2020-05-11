資誠（PwC）指出，疫情影響各行各業，儘管面對外部環境充滿不確定性，但生技製藥產業依然堅定成長，透過授權與共同研發等活動挹注創新研發資金。

不過，生技製藥公司要尋求國際授權、提升新藥研發價值，獲得投資人青睞並爭取高授權金，必須採取新思維。

資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人曾惠瑾表示，觀察近幾年案件，被授權方願意出高價的原因在於授權標的具有解決市場未滿足需求（unmet need）、創新技術經過可靠的科學驗證支持、並與買方既有產品線搭配以產生綜效，才能順利拿到高額授權金。

資誠舉例，在新冠肺炎疫情肆虐下，台灣資本市場隨美國股市上下震盪。在4月14日，生醫資本市場收到上櫃公司合一生技於4月15日暫停交易。

根據合一生技4月15日下午盤後於公開資訊觀測站公布之重大訊息及其新聞稿內容，合一生技宣布異位性皮膚炎（AD）新藥授權丹麥藥廠利奧（LEO Pharma），公布簽約金4,000萬美元，若再加上里程金，授權金總額上看5.3億美元（約新台幣160億元），刷新台灣生技製藥對外授權新紀錄。

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