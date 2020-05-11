財政部關務署指出，從今年3月起，因疫情關係因為各國機場封閉，進口快遞包裹大量從空運轉向海運，導致海運貨櫃量暴增為6倍，但今年首季海關在海運快遞貨物專區人手不足，許多包裹因此未能消化。

關務署舉例，過去基隆關海運每月貨櫃數約為140櫃，但受到疫情影響，各賣家轉用海運出口，我國光是3月就有832櫃，幾乎是往年同月的6倍，遠超過專區營運能量，以致出現多數貨櫃須滯存專區以外場所，而須排班等候辦理通關情形。

但關務署表示，關務署自4月緊急動員、從台北關調度10人到基隆關支援，而快遞業者也向海關申請增設3條通關線，加上既有的5條，等於海關8條海運通關線「產能全開」。

直到今年4月10日止，原本未去化的貨櫃已達483櫃，關務署採取專案後透過每周加班，總算順利在4月27日消化完畢、讓包裹盡快通關後進入我國物流，民眾即可拿到進口包裹。

(工商 )