中信金控子公司台灣人壽因投資收益挹注、避險成本下降，2020年首季獲利大躍進，稅後淨利較去年同期成長高達52.9％。中信金控總經理吳一揆11日在2020年第一季法說會中指出，全球走向負利率對保險的衝擊較銀行大，因保險業有高於40％是投資海外債，易受全球金融環境變化牽動，未來台壽將轉向多賣「外幣及保障型」保單，降低利差及匯差風險，不再推高利儲蓄保單。

吳一揆指出，由於目前SWAP避險成本下降，從2019年初2.72％降到今年第一季1.38％，而海外無本金交割遠期外匯（NDF）避險成本增加，因此今年若新增海外投資，多會以SWAP作為避險工具。

目前台灣人壽海外投資比重約達68％至69％，近期仍會維持這樣的水準，以避免增加貨幣錯配（currency mismatch）的風險，付給客戶以孳息為主，投資工具主要以債券為主，首季已加碼國內金融債、亦有一些公司債，美國債券類商品則會擇優布局。

台灣人壽資深副總葉柏宏指出，未來台灣人壽將聚焦資產負債管理上，如外幣保單的資金是購買外幣資產，就不會有匯率不同造成的風險，所以會持續推動外幣保單的銷售。

葉柏宏進一步指出，先前停售台幣躉繳及短年期儲蓄商品，就是因為市場過於競爭，為了給客戶較好的投報率或宣告利率，就必須把台幣匯到國外投資，造成資產負債上的管理風險。這次新冠肺炎疫情影響，突顯投資市場變動大，利差不穩定性相當高，4月開始對外幣儲蓄險，也在宣告利率做了調整，不要把未來不確定的變動收益算入宣告內。在這樣的狀況底下，台壽會更進一步聚焦保障型商品上面。這也是呼應主管機關政策，7月開始各種商品都有一定的保障成份，所以台壽提早因應。

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