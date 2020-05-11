過去一周整體固定收益ETF淨流入56.5億美元，其中仍以美國債券ETF淨流入45.2億美元最多，全球債ETF淨流入6.4億美元，以投資信評類別觀察，投資級債ETF淨流入40.8億美元最多，高收益債ETF淨流入13.4億美元。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克表示，美國最新非農就業人口減少超過2,000萬人，但其中1,810萬人屬於暫時性失業，參考1982年之後的衰退經驗，暫時性失業比重較高意謂未來就業復甦力道將更強更快。相較美國公債發行量增加的壓力，美國機構房地產抵押債發行較為穩定，具備聯準會買盤支持的美國政府債（GNMA）利差離5年平均仍有收斂空間，可列為資產組合中的防禦配置。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥克．哈森泰博指出，顯然經濟面的受創已經出現，自3月以來公佈的就業、生產或貿易數據大多是前所未見的糟糕，儘管隨著解封和經濟活動逐漸恢復，但無法預期會快速復原，因為封城所受的損害，需要相當時間才能修復。

預期多數國家仍可挺過這次風暴，但可能會經歷貨幣的重貶、信用利差的大幅擴張，繼而締造10年來最巨大投資機會，如同2008～2009年一般，但目前策略上我們仍保持謹慎，維持較高的流動性資產配置，同時尋找具增值空間的資產標的。

(工商 )