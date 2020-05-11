中美關係升溫一度壓抑市場情緒，所幸雙方貿易代表通話緩和緊張局勢，輔以市場預期疫情對經濟衝擊的最壞情況或已過去，景氣有望在觸底後逐步復甦，淡化美國非農就業數據創1930年代大蕭條以來最差的負面衝擊，近一周科技股引領美股收高，全球股市普遍走揚，資金續為淨流入美國固定收益型ETF。

統計過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票ETF淨流出125.4億美元，除日本股票ETF維持淨流入外，其他市場股票ETF均淨流出，其中全球股票型ETF淨流出42.6億美元最多，日本股票ETF淨流入5.9億美元。新興市場股票ETF淨流出25.8億美元。

富蘭克林證券投顧分析，儘管全球股市受政策、中美歐國家陸續重啟經濟活動消息提振，預期疫情對經濟衝擊的最糟情況已過。但就中期來看，目前公債市場反應的經濟前景遠比股市悲觀許多，著眼疫情危機後的世界將面臨高負債、高赤字與低成長等挑戰，許多體質較差的國家或企業債信面有降評或違約風險，加上隨著時間接近美國總統選舉，美中情勢消息面紛擾難免，市場波動仍大。

現階段建議採取啞鈴式投資組合，選取相關性低或風格差異較大的兩類投資產品進行組合，可保留原投資標的的主要優點，同時能夠迴避某些市場波動帶來的損失，債券部位建議首選美國政府債券型基金（GNMA），具備美國政府債信及聯準會買盤支持，在景氣衰退及市場波動環境下的防禦能力高。股票型基金首選具備長線題材加持的美國科技、生技及黃金產業型基金，搭配新興亞洲及大中華股票型基金，分批加碼或以定期定額策略介入。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬．蘭德表示，全球央行及政府不斷向市場注入流動性，包括聯準會（Fed）連續的啟動緊急量化寬鬆計畫，及美國國會通過2兆美元的經濟刺激措施，整體應對疫情的支出規模可能高達6兆美元，都刺激投資人對黃金後市看法重新回溫。低利率將削弱美元，壓低美元的購買力，這也可能導致金價上漲，預期隨著市場情緒緩和，企業活動也將重新啟動，後市相對看好具併購題材的中小型金礦類股表現機會。

(工商 )