為改善校園樓舍外牆磁磚剝落、改建老舊廁所，立委張廖萬堅11日會勘爭取國教補助。（盧金足攝）

立委張廖萬堅與市議員張耀中、何文海、林祈烽及多名里長，11日會勘西屯與南屯區，包括大新、重慶、南屯、大仁、上石國小等五校，爭取中央補助，更新廚房設備、建置智慧學習教室、改善校園樓舍外牆磁磚剝落、改建老舊廁所、電力設備不足等問題。

張廖萬堅指出，利用疫情稍緩和，加速爭取中央補助各國中小學校各項經費，希望不要因為疫情而延宕基層學校的各項建設。

重慶國小校舍外牆磁磚剝落嚴重，又逢颱風侵襲、氣候變化，造成剝落加劇，恐造成學童、教職員、民眾受傷之虞，亟需修繕維護校園安全；大仁國小與上石國小分別爭取老舊廁所、電力設備改善，及南屯國小更新廚房設備。

大新國小爭取建置「智慧教室」，希望提升學生數位學習能力，在完善教育E化環境下學習成長，目前該校學生數超過2000人，4至6年級已獲中央前瞻計畫補助建置智慧教室，希望1至3年級教室也能接續更新優化數位學習。

張廖萬堅針對學校及家長反應後，要求教育部寬籌經費，協助學校推動各項改善計畫，希望提供孩子優質的學習及成長環境。

對此，國教署表示，將和教育局配合共同協助，盡快將各項目送審核定，若無法專案處理者則會優先編列規畫設計費，讓各校能逐步獲得經費改善。

(中時 )