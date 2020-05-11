加碼紓困之亂愈演愈烈，許多公所直到下班前一刻仍然都是人。（謝瓊雲攝）

中央宣布針對未完全就業無保弱勢勞工加碼1萬元紓困補助金，彰化縣26鄉鎮市公所7日起陸續收件，多數公所坐等中央財稅資料、尚未審件，僅彰化市已核定80件。因民眾需錢孔急心理，部分公所第一線成了壓力鍋，有人甚至連續14天上班沒休息，累到身心俱疲。

彰化縣政府社會處昨將第一筆3100萬元加碼紓困金轉分配入各鄉鎮公庫；截至11日，彰化市公所已受理950多件，員林、鹿港、和美也都收了200多件。彰化社會課周末連2天加班才審完100多件，僅核定80件，將會另行通知市民來領現金。多數公所則利用周末加班將受理資料輸入系統建檔，尚未開始審核。

說好的基層免審與免責呢？有基層公務員抱怨，行政院說地方審核、中央負責，但縣府把錢撥下來，要公所自己審，等同將全部的壓力責任，統統推給第一線公務員，未來若有糾紛，民眾向縣府訴願還不滿意，再提行政訴訟，多數公務員恐將面對冗長的司法審理！

承辦人員抱怨，有40幾歲的中度肢障男帶著7旬老母，出示證件說填切結書領補助，看他連走路都有困難，卻填寫自己是水泥工，經查發現母子倆每月領1.6萬元的的低收入補助與老人年金，這樣到底該不該核定？

1名社會課長也私下為基層同仁抱屈，大家上個月就開始為了模範母親表揚活動忙碌，還要處理8大行業紓困申請，現在又冒出加碼，中央的錢愈撒愈多，條件愈來愈寬鬆，讓基層工作永遠做不完，身心瀕臨崩潰，要收件要審件，恐怕還需要自負後果，這到底是有完沒完！

(中時 )