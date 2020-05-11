人民幣兌美元在岸價（CNY）11日下午16：30收盤跌72點，盤中一度跌穿7.09，低見7.0909。

人民幣兌美元在岸價收報7.0864，較上日下午4時30分收報7.0792，跌72點或0.1％；較晚上11時30分最後成交價7.0749，走弱115點。

離岸價（CNH）曾跌破7.1，低見7.1012，截至下午5時44分，離岸價報7.0991，在岸價報7.0879。

官方11日開出的中間價報7.0769，較上日7.0788，升19點或0.03％。

交易員指出，中美高層通話後貿易戰重燃擔憂暫時緩解，歐美逐漸重啟經濟也令市場風險偏好有所提升，不過美債孳息率上漲帶動美元需求，尾段美元加速上行，令人民幣承壓；短期人民幣大概維持窄幅上落，等待更多訊息指引。

另有交易員認為，如果美國決意再度挑起貿易戰，人民幣可能會面臨較大下行壓力，接下來需重點關注美國會否有實質性舉措。

(工商 )