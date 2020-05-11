KPMG安侯建業表示，疫情衝擊全球，各國企業紛紛採取WFH（Work From Home）或是遠距工作系統。

針對企業營運韌性，KPMG從「技術與資料」及「資安風險」等面向觀察全球企業的營運韌性，發現台灣企業擁有五大資訊優勢，包括遠距工具、延展科技、智慧應用、備援機制與資安防護。

企業在評估將面對遠距工作方案、第三方合作對象等問題，往往會面臨分配既有資源、確保服務能量又兼具安全性的險峻挑戰。

但KPMG安侯建業顧問部執行副總謝昀澤認為，台灣企業具備遠距工具，像是應用視訊會議、虛擬教育訓練軟體等工具，可以突破實體環境與工作時間限制。

台企同時也有延展科技、備援機制、資安防護。像是應用雲服務等機制，可以延伸實體機房範圍，還能建置適當的資料備援機制，可以在損害發生時，最短時間回復正常營運。同時多數台企也建置了資安防護機制，並做好疫期反資訊詐騙等措施，將能確保各項資訊技術應用成功，並降低可能的風險損失。

此外台企也有智慧應用，像企業若配合RPA（流程機器人自動化）等工具，可以大幅減少對人力或委外作業的依賴，亦相對可減少疫情對於人力作業的衝擊。

謝昀澤提醒，在完成短期疫期應變計畫後，企業更不能鬆懈，必須藉防疫期間累積的寶貴經驗，積極進行中、長期的轉型規劃，特別是針對組織營運韌性的實質提升，達成「化權宜之計為超前動力」的目標。

(工商 )