平鎮文化公園地下停車場轟然坍塌，造成女工喪生，議員詹江村11日抨擊工程才得卓越建設獎，豈料竟是豆腐渣工程，交通局指出，初步判定事故主因為「結構計算疏失」，載重不足釀禍，市長鄭文燦表示，事故鑑定報告預計周三出爐，無梁板工法的建案和該建築師經手的案子也會一併檢討。

「台灣建設太可怕！」詹江村抨擊，平鎮文化公園地下停車場2019年獲得國家卓越建設獎，也通過桃園市政府公共工程金品獎初審，孰料沒地震或颱風就坍塌出人命，斥根本是「錢沾」計畫，新北建築師來關心，市府還大張旗鼓罵對方不請自來，質疑：「究竟是要隱匿什麼疏失？」更批鄭文燦事故後沒到現場，「習慣讓底下的人負責任！」

「所有市政我要負全責，沒有一條規定要市長到現場！」鄭文燦說，案發後立即指示交通局，接受由桃園市建築師工會、結構技師公會和土木技師公會組成的第三方專業單位鑑定，絕無隱匿，反批新北市建築師公會謊稱受市府委託闖進工地才被攔下，強調周三交通局會報告事故發生原因、鑑定結果和後續修復計畫，未來特殊工法的工程，都要採取結構外審制度審核。

交通局長劉慶豐指出，初判是因未計算周邊樓板壓力，4腳剩1腳承擔，加上覆土未取最大值，3.8公尺只用2公尺高的土方計算，導致承載力只剩1／6，因安全係數跟施工品質佳，才能撐到填完土才塌，強調是空間考量因地制宜採取無梁板設計，北台灣案例不少，坦言因非特殊結構、高樓層或深開挖，結構圖未外審，經驗教訓會全面執行外審制讓公共建設更安全。

鄭文燦也指示針對該建築師設計的八德1號社宅和幼獅消防分隊全面檢討，另外全市採無梁板工法的建案還有流行音樂露天劇場和永安海螺文化體驗園區，因2工程均非純無梁板，有柱帽冠設計增加承載力，且設計過程已經過台大結構外審，仍將邀第三方複審，確保公安無虞。

(中時 )