衛生福利部針對因疫情波及導致生計受困之民眾，於109年5月4日發布擴大急難紓困，紓困對象針對有工作而無加保者（包括軍、工、教、勞、農保），除因疫情請假或無法從事工作者外，擴大至因疫情減少收入以致生活陷困者均可申請，並將生活陷困認定標準從原1.5倍放寬為2倍。11日截至下午4時，台北市12行政區共收到2,319件紓困申請案，11日共核定106件，發出229萬元。

北市副市長蔡炳坤表示，自行政院5月6日宣布起受理擴大紓困方案後，上週申請案件數5444件，累計至11日案件共7,763件，累計核發175件，共發出371萬元。目前行政同仁正加速審查受理案件，盼民眾體諒。目前臺北市對於申請者的審查方式，盡量「從速」、「從簡」，如果民眾無法提供相關證明，可以用切結書方式證明，區公所儘速核定，儘速發放。盡量由本市自己審查，除非遇到有疑義的案件，才會請中央協助釐清。

社會局長劉志光表示，針對中央規定需至居住所在地區公所申請，為了不要讓民眾多跑一趟，如果民眾已至戶籍地區公所申請，臺北市仍會受理，後續再轉給居住地縣市的區公所核定，社會局也已將特別預算撥入各區公所，未來持續協助區公所運用系統加速核發，盼能加速審核申請，即時回應民眾紓困需求。

(中時 )