新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣展現團結一心共同抗疫，凱撒飯店連鎖繼全國社工免費住宿專案後，適逢615警察節即將到來，再推出「全國警察優惠專案」，每晚500元起入住旗下10家飯店，包括：台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、台北凱達大飯店、內湖凱旋酒店、阿樹國際旅店、Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台北／台南／台東、墾丁凱撒大飯店與台北新板希爾頓酒店，入住期間再享餐飲五折起折扣，在警察人員辛苦執勤之餘，飯店提供優惠價格、溫暖服務，短暫休息後充滿能量，與台灣在抗疫路上一起打拼。

為體恤長年奉獻的社工夥伴，凱撒飯店連鎖回饋社工住宿專案廣受支持，已累積超過3500房晚，接著第二波向全國警察致敬，在疫情期間，警察人員配合各項勤務、調查，全天堅守崗位不瞑不休，緊接推出全國警察優惠專案，本人只要持警察證件，即日期至6月15日可以每晚500元起優惠入住旗下10家飯店，各館每日限量5間，優惠分別為：趣淘漫旅-台北／台南／台東台北凱達飯店、凱旋酒店。每晚1500元。台北／板橋凱撒飯店／阿樹國際旅店，每晚1000元。墾丁凱撒飯店每晚1500元，台北新板希爾頓酒店每晚2000元。

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