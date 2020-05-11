慈濟大學、中研院、台北慈濟醫院合作開發出新冠肺炎IgM/IgG雙抗體檢測試劑。只要少量血液檢體，毋需機器，10分鐘即可知道是否曾經感染新冠病毒。在新冠肺炎橫掃全球之際，這項新突破，可望創造相當的商機。

慈濟大學研發長黃舜平教授表示:「慈濟大學團隊與中研院吳漢忠研究員以及楊安綏研究員合作，開發快速抗體檢測試劑，能夠精準測出受感染者血液中的 IgM 與 IgG 兩種抗體，只要少量血液檢體，毋需機器，10 分鐘即可知道是否曾經感染新冠病毒。」通常在感染病毒後會先產生先遣部隊IgM抗體，此時為感染初期，之後IgM抗體量會消退，接著產生IgG 抗體，此時為感染中後期或恢復期。使用此抗體檢測試劑，就可呈現受感染的階段。

中研院廖俊智院長在新冠肺炎疫情發生之初，即快速整合國內學研單位，形成「COVID-19 合作平台」，各開發平台定期開會並回報進度，讓抗疫的研發工作加速腳步。慈濟大學及台北慈院亦為「COVID-19 合作平台」成員之一，參與新冠肺炎抗體檢測工具的開發。此次的成果顯示此平台成功整合了各學研單位的力量，迅速推動了COVID-19各項檢測試劑及方法的研發。

慈濟大學產學新創組鄭文琦組長表示：「開發的試劑，已進行14例確診檢體及3例健康檢體臨床測試，試劑的準確度為94%、特異性為 100%，靈敏度為 93%。這套抗體檢測試劑，目前已完成小量試量產，將申請台灣食藥署的核可之後，量產並應用於研究及臨床。」台北慈濟醫院內科加護病房蘇文麟主任認為隨著新冠病毒在全球迅速傳播，無症狀感染者造成防疫破口，可能引起極大的傳播風險及大眾恐慌，然而這也是產生群體免疫不可避免的過程。了解疾病、與之和平共處的最終願望，將透過調查群體病毒感染途徑而達成。至目前為止，德國小規模抗體結果顯示 14 % 民眾已帶有抗體，冰島則聲稱五成受感染者均屬無症狀感染者。台灣民眾的感染情況與症狀的關聯性為何？亦有研究必要，才能據以擬定防疫策略，以期在影響社會經濟活動最小的狀態下，確實守護台灣民眾的健康。

台北慈院趙有誠院長表示：「慈濟慈善基金會在疫情爆發之際，即與政府及各民間團體合作，關心第一線防疫人員及居家檢疫者的需要，並分享防疫及醫療物資至全球，此次慈濟大學及台北慈濟醫院與中研院合作研發的新冠病毒抗體檢測試劑通過許可量產後，亦會將試劑送至全球檢驗資源缺乏的國家，協助當地提供慈善醫療檢測服務。」

(中時電子報)