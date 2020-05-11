布農甜桃成熟時，軟硬都好吃。（廖志晃攝）

甜桃果農進行分級包裝。（廖志晃攝）

果農分級包裝，提供消費者多元選擇。（廖志晃攝）

信義鄉公所創新品牌的伴手禮盒，協助果農行銷。（廖志晃攝）

信義鄉長全志堅（左），和果農一起分享豐收的果實。（廖志晃攝）

信義鄉濁水溪流域，近年來致力栽培紅玉甜桃，蜜桃成熟時外觀紅艷，芳香撲鼻，軟硬兼「吃」各具特色，頗受消費者喜愛；信義鄉公所為協助行銷，今年創新設計品牌形象，輔導分級包裝，希望一舉打響「布農甜桃」名號！

信義鄉長全志堅表示，信義鄉濁水溪流域的人和村、地利村、潭南村及雙龍村的農業發展受限，主要是常有焚風發生，溫度較高；但是，這樣的氣候條件卻適合紅玉甜桃的栽培，因此，信義鄉公所與農會積極推動成立紅玉甜桃產銷班（信義鄉果樹產銷班第19班），輔導農民精進栽培技術，補助苗株、肥料、錏管等農業資材，並且為甜桃設計logo強化品牌識別，並且設計具有布農族特的新包裝行銷，目前暫定名稱為「布農甜桃」。

全志堅指出，紅玉甜桃（台農4號）是由農委會農業試驗所，利用雜交育種方法改良，因為硬度較高，採收及運銷過程不易損傷，還可以品嘗爽脆的口感；經過後熟的果實，則與水蜜桃一樣軟嫩鮮甜而多汁，果肉細緻、香氣濃郁，也就是說，不論吃軟或吃硬，都很好吃！

紅玉甜桃產銷班長金雅各指出，他在9年前開始種植紅玉甜桃，發現很適合濁水溪畔的氣候與土壤，因此，也鼓勵親友和部落居民栽種，大家從起初的觀望到投入種植，目前已有33位農民參與，種植13公頃的甜桃，而且，面積不斷擴增中。

果農幸茂興表示，3年前種植的甜桃，今年第1次採收，很有成就感，也希望繼續精進栽培技術，未來有更豐碩的成果。

(中時 )