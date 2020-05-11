國際名導吳宇森與老婆牛春龍定居美國洛杉磯，牛春龍3個月前發現腦中長出乒乓球大小腫瘤，3月時開刀取出，目前復原良好，10日吳宇森與她在家度過母親節，女兒也送上茶杯、花束。美國疫情嚴重，吳宇森在太太術後陪伴居家隔離至今，未曾出門，每天在家不是幫老婆煲湯，就是著手修改新版「喋血雙雄」劇本，計畫重拍。

吳宇森在2011年大病後，相當珍視家人相處，這次美國陷入疫情，他則趁勢居家陪伴術後的太太休養，為了幫助老婆傷口快速復元，每天花3小時做港式煲湯，前一晚就開始備料準備。而做飯使吳宇森專注，幫助他進入《喋血雙雄》劇本構思，不斷的推翻劇本、更改劇情，希望使劇本年輕化。

吳宇森曾靠著經典電影作品《英雄本色》丶《喋血雙雄》創下演藝高峰，《英雄本色》開創香港1980年代黑社會英雄片先河，而《喋血雙雄》更幫他打開好萊塢市場，也奠定了吳宇森電影的「吳氏風格」。對於吳宇森過去下定決心到好萊塢打天下，太太牛春龍謙虛地說：「吳導演人生的路正好走到那裡，他在人生轉彎處，只不過是輕微的轉個彎。」當年吳在威尼斯影展拿到終身成就獎時，也在台上相當感謝牛春龍無怨無悔的支持。

(中時 )