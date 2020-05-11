市長盧秀燕立馬發言表示抗議，認為段緯宇影射市府公務員操守有問題，非常的不應該。(陳世宗攝)

交通局長葉昭甫說，台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理經費，需要用來維持公共自行車租賃系統持續正常運作，提供民眾完善轉乘環境。(陳世宗攝)

台中市iBike全市已建置328站提供9150輛車，市府預計再推動「iBike倍增計畫」，總站數600站為目標預算共5.15億元。市議員段緯宇11日質詢說，1輛自行車花費5萬8000元，如果是他當市長會被叫「段3成」。市長盧秀燕立馬發言表示抗議，認為段緯宇影射市府公務員操守有問題，非常的不應該。

台中市議會11日進行iBike租賃系統及共享運具專案報告。市府指出「iBike倍增計畫」預算共5.15億元，將分7年執行，除總站數達到600站，原有的328站將繼續維護營運至契約期滿。

親民黨市議員段緯宇拿出看板說，「有預算不花是傻瓜、有錢不搞是笨蛋」。1一輛自行車花費5萬8000元，市民觀感不佳，如他當市長花這些錢會被叫做「段3成」，過去很多縣市長都被叫「3成」;如議會要強行通過預算他絕對反對，雖父親曾告誡他不要擋人財路，但他是為市民揭弊，請市長慎重思考。

盧秀燕未等主席顏莉敏裁示可發言，立馬站起來抗議！她說很多議員都要求市府推動iBike，議員可以去查；每縣市推動公共自行車都是這個價錢，整體計畫經費內不只含建置費用，也包括未來7年的營運成本、維修、汰換及調度等，並非是1輛車就要5萬8000元；議員影射市府公務員操守有問題非常不應該，她嚴正表達抗議！

段緯宇拉高嗓門指出，他不只影射，還嚴重懷疑，如果沒有好處？為何要硬搞？民間很多在推動電動公共機車，花不到5億元，市府為何不肯？大搞回頭路，動機令人強烈質疑？花的是人民納稅錢，議員為民把關與質疑，有何不可？

盧秀燕再回嗆，如果議會不要iBike、不通過預算，市府就不用做了，既然議會決定要做，市府就要繼續去執行。

交通局長葉昭甫說，台中市公共自行車租賃系統建置及營運管理經費除用於新建租賃站、購置自行車輛及相關設備，得標廠商每日還需進行公共自行車租賃系統維護及營運，包含場站、車輛檢查維修、零件汰換、車輛調度作業及客服等服務；需要足夠費用來維持公共自行車租賃系統持續正常運作，提供民眾完善轉乘環境。

市議會藍綠議員針對段緯宇的說法有意見，藍營陳政顯說，段緯宇碰觸到市長的底限；綠營鄭功進認為在議事堂上公然指公務員的操守有問題，傷害很大，建議如果有證據，就直接向檢調檢舉，不應該用臆測、暗示的說法。

(中時 )