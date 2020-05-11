材料通路商華立（3010）隨著中國疫情已趨平穩，各地工商業活動恢復近常態，4月營收刷新歷年單月新高，單月營收達52.71億元，年增18.1％、月增8.7％；累計前4月營收來到176.24億元，較去年同期揚升6.6％，亦創下史上最佳成績。

華立指出，疫情意外帶動遠距上班及線上教學的風氣，推升高階中央處理器、伺服器晶片及AI加速器等高速運算晶片需求，各國為刺激受疫情影響的經濟，加速建置5G網通設備，美系手機品牌在後疫情時代，趁勢推出低價機種逆襲市場擴大市占，同步帶動華立在半導體前段製程的各項化學品、電子級特氣及設備零組件等銷售暢旺。

原為疫情重災區的對岸，半導體產業在2月時因封城有受到一些小波動，3月陸續復工漸恢復水準，整體而言，第一季產能利用率符合預期。邁入第二季拉貨力道強勁，華立半導體在當地4月營收較去年同期出現優於市場的成長，可預期中國官方為拉升經濟必會積極投入基建，5G基地台的建置為重中之重，半導體材料需求將不容小覷。

此外，消費型電子仍易受景氣左右，高效能運算（HPC）及5G網通設備適時補足此缺口，若歐美疫情在6月前獲得較良好的控制，智慧型手機銷量逐步恢復元氣，將可較正向迎來下半年的傳統電子旺季，法人預估，華立半導體相關材料銷售，有機會維持一定的成長軌跡。

(工商 )