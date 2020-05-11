因新冠肺炎疫情民眾減少出門，餐飲業遭受重創，餐飲POS系統業者肚肚公司，推出免費贊助1,000台iPad給店家的「共體食艱」計畫，並串連線上支付、外送服務、LINE SPOT店家資訊宣傳，協助餐飲店家晉升無接觸取餐服務，在疫情期間降低人與人接觸的機會，助業者挺過難疫情關。

肚肚公司攜手行動支付業者LINE Pay、街口電子支付、外送平台Uber Eats，以及能查詢附近餐廳的LINE SPOT，透過一條龍的服務串連，打造智慧化、All-in-one的餐飲系統，除了降低營運成本、提升業績，也在疫情期間，也可以達到降低人與人的接觸；為協助餐飲業者跨入智慧POS系統，推出贊助1,000台iPad給店家，試用完後續約就可以免費獲得iPad。

目前肚肚公司的智慧POS系統，已經被多家連鎖餐飲店採用，包括石二鍋、喜憨兒、福來許、咖啡杯杯等。肚肚執行長孫和翊表示，疫情期間，餐飲業者對於行動支付的需求大增，從原先的31.2％提升至63.7％，因此與行動支付兩大龍頭LINE Pay及街口支付合作，店家只要透過肚肚POS系統，就可以讓到店客人能夠無接觸完成結帳流程。同時也與Uber Eats合作，整合外送訂單在肚肚POS系統內，讓業者可以一機同時管理內外訂單，節省人力處理訂單的時間。

孫和翊是一位愛好美食的科技人，原是鴻海科技的員工，在2019年5月獲得鴻海科技集團及王品集團的大筆投資，成為資本額達到1億700萬元的智慧餐飲系統服務商，目標在創建一個能串連顧客與店家的美食餐飲平台，所提供的POS系統，透過營運數據分析為店家開拓新客源。

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(中時電子報)