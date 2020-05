54歲的張鎮洲是早期五燈獎節目中,胡琴類五度五關得主,同時還是「阿瑪迪小提琴教學法」專利發明家,更是台灣提琴產業的國際推手,不僅間接促成奇美小提琴博物館的籌辦,並擁有價值4億元的義大利Antonio Stradivari Ex Rappoldi小提琴等名琴,甚至因此曾受到宏仁集團總裁王文洋邀請,擔任其與兒子的提琴老師。

據悉,王文洋也相當喜愛收藏名琴,擁有一把維也納愛樂首席Heinrich Schiff的睡美人大提琴(價值約新台幣2.4億),去年剛賣出一把價值1600萬美元(約新台幣4億)名琴,就和張鎮洲收藏價值4億元的義大利Antonio Stradivari Ex Rappoldi小提琴名琴,同為該作者Antonio Stradivari的最頂級作品。

其實張鎮洲非音樂科班出身,多是自修習得拉琴好手藝,而且是專攻胡琴之外,還運用琴技到大提琴、小提琴。他來自雲林縣北港鎮南陽國小,父母皆為小學老師,當時他也是參加學校社團而接觸到小提琴,「當時買一把小提琴是800元,現在入門的就要6千元」,張鎮洲說他還曾拿到縣內小提琴比賽冠軍。

張鎮洲參與科學家葉恭平博士推動環保新能源,與總裁王文洋合照。(圖/張鎮洲提供)

張鎮洲表示,國小時學了一年小提琴後就停頓,北上念師大附中時改學胡琴,搞國樂社,曾異想天開要念音樂系,後來還是選擇就讀政大心理系。畢業退伍後,不忘情音樂,考進高雄市立國樂團負責胡琴項目,「當時是胡琴演奏家黃安源擔任評審,他聽了我拉胡琴後說,音準及音色媲美對岸的音樂家。」

「黃安源給我的一句話,對我是相當的鼓勵及肯定。」張鎮洲回憶地說。而他就讀政大心理系時期,參加五燈獎節目的胡琴比賽,最後還拿到五度五關大獎,「那時是我拉胡琴最瘋狂癡心的時候。」

張鎮洲在高雄立市國樂團待了一年後,向友人借了小提琴參加高雄交響樂團甄選竟然也獲得通過,「我參加甄試是要印證我自修練琴的想法,是可以融會貫通。」而他也未待在樂團許久,竟是去應徵樂器行業務員工作,想要藉此推廣小提琴讓更多人接觸與認識。

張鎮洲多年來積極推廣小提琴及收藏名琴。(圖/張鎮洲提供)

二十多年前的學小提琴風氣未開,「那時一年能夠賣出一把小提琴就是最佳成績。」張鎮洲看準台灣的小提琴市場,就主動企劃小提琴推廣課程,主動推薦給國小做為課後學習才藝課的一項。未料這個計畫竟大受好評,從10多所學校到全省學小提琴風氣盛起,「半年內招生達2千人。」

只是第一年招生2千多人,隔年下降到1千多人,再一年大幅滑落到500人,「原來傳統的教學方法,並沒有完全開啟孩子開心學琴的興趣與意願,人數才會直直落。」

張鎮洲為了挽救小提琴課程,就思考將自己所學的心理學觀念,加上他自修胡琴的技術,在十五年前寫出了這一套「阿瑪迪小提琴教學法」,並申請專利,而阿瑪迪就是設計小提琴之人。

張鎮洲除了將公司開放給教會主日使用,他還獨樂樂不如眾樂樂,常戴著三把琴出門,分享美妙樂曲給知音者。(圖/王永泰攝)

「阿瑪迪小提琴教學法可以讓小孩子學琴,變得有趣開心,也可以真正協助成人學習,短時間內上手,增加學琴的信心與樂趣。」張鎮洲也因為這套教學,因緣際會聽聞國際間傳出台灣有企業家,收藏維也納愛樂首席Heinrich Schiff的睡美人大提琴(700-800萬美元,約價值新台幣2.4億元),而認識了宏仁集團總裁王文洋。

張鎮洲自己代理買賣許多名琴等樂器,其重要性與數量不亞於奇美博物館館藏,自己也收藏名琴,價值數億,像是Antonio Stradivari 1719、Antonio Stradivari 1736、Guarneri Del Gesu Ex Tortenberg 1736、JB Guadagnini 1740、Antonio Stradivari 1722、Antonio Stradivari 1720 Ex Rochester、Antonio Stradivari 1716 Rode、Antonio Stradivari 1670 Decoration Sunrise、JB Guadagnini 1769、JB Guadagnini 1760 Ex Beckova、JB Guadagnini 1741、JB Guadagnini 1775、Alessandro Gagliano 1709 Ex Max Rostal Siqing Lu、Tomasso Balestieri 1760、Nicolo Gagliano 1750 與Nicolo Gagliano 1760等。

中年後張鎮洲因健康問題投入健康產業,現為美塑生醫科技董事長,推動與主流醫學結合的全方位的營養醫學,包括醫療通路,健康餐,專業用營養素,並整合及開發臺灣的經緻農業,生物科技。還陸續整合國內年輕一代醫師群,向民視提案合作醫學大聯盟的節目,首播破記錄,創下同類型節目最高收視率。

年少的張鎮洲多是自修習得胡琴琴藝。(圖/張鎮洲提供)

