魏蔓趁著疫情期間「慢生活」，和自己相處對話。（粘耿豪攝）

魏蔓上表演課找到適合的表演方法，期待未來演技能夠更上一層樓。（粘耿豪攝）

在電影和戲劇作品中常給人楚楚可人形象的魏蔓，私底下是個活潑樂觀的大女生，主演的電視劇《美味滿閣》前陣子殺青，立刻迫不及待過起自己的「慢生活」，她說自己平常工作忙碌，沒有時間充電，談好的工作因新冠肺炎疫情延後，反而讓她空出久違的自己和自己相處的時間。

她某次陪朋友去畫室畫畫，好奇寶寶個性使然，也跟著一起畫起壓克力畫，沒想到在畫室一待就是8個小時，「我很喜歡女生的身體，覺得很美，所以第一幅畫就畫女體，畫完覺得自己小有天賦」，她無師自通，還畫出興趣，日前又創作出第二幅女體壓克力畫，在網路上備受好評。第三幅畫還會是女體嗎？她調皮笑說：「畫自己的裸體嗎？too sexy啦！」繪畫體驗讓她覺得，只要靜下心來，每個人都可以畫出屬於自己的風格。

愛吃甜點的她，還學做法式甜點「達克華茲」，「朋友的乾媽家裡有烘焙的器具，我去借來跟幾個朋友一起研究」，她上網看世界各地美食家的做法，研發出「魏蔓式」的咖啡達克華茲，靠著找家人朋友試吃調整做出心愛的甜點，「我發覺愛吃甜點的朋友，給他吃再甜的口味都說好吃，不愛吃甜的，怎麼吃都說太甜」，她笑說：「後來我還是以自己的口味做基準，因為我自認是個老饕！」

她最近也在表演課中找到最適合自己的表演方法—「麥可契柯夫（Michael Chekhov）表演技法」，她解釋，這是一種靠想像力來表演的技法。她坦承演戲至今，演到傷心難過的戲，總是靠「挖」出自己內心最傷痛的東西來達到情緒，「挖出從小到大的不愉快、過去分手和感情經驗的不愉快，甚至親人的過世，諸如此類，傷口好不容易結痂了，又再把它割開來，再一次感覺痛。」她說：「後來發覺這是一種自噬，這種不適合我的表演方式，造成很多心理障礙，戲殺青了走不出來，很焦躁而且睡不好，情緒也比較易怒，這樣的狀態有3到5年的時間。」她說之所以要趁著這段時間「慢生活」，就是想靠著做自己喜歡的事情來療癒自己。

她正在上課學習麥可契柯夫表演技法，授課老師也讚她想像力豐富，她為了證明自己想像力豐富，自爆小時候靠著「幻想自己是聶小倩」來幫助入睡，「我會幻想我是倩女幽魂的聶小倩，飄啊飄到喜歡的男生旁邊，想著想著就心滿意足地睡著了」，她調皮地說：「有時候媽媽不在家，我還會要求弟弟扮演姥姥，我在袖子裡藏絲巾假裝水袖，跟他玩對打！」

被問到「聶小倩」現在有沒有心儀的「寧采臣」？魏蔓一聽大笑，不按牌理出牌說：「如果對方真的是寧采臣或是吸血鬼那種人鬼殊途的很可以啊！」她坦言目前感情空窗沒有對象，「感情隨緣，最重要是把自己照顧好，我覺得人生有很多值得去探索的事，感情只是配菜」，她說：「真的要我開條件的話，我喜歡男生有一點肌肉、熱衷運動、有才華。」

魏蔓今年下半年將參與拍攝一部赴紐約取景的國片，在片中要挑戰飾演亞斯伯格症小孩的母親，她透露目前正在勤做功課，已迫不及待想發揮想像力，一展表演身手。

(中時 )