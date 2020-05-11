羊遭食羊樹困住，居民解救(影片源自Youtube)

自然界中，怪奇的動物、植物很多，每每總是令人大開眼界，其中肉食性植物不在少數，一般聽到食肉植物，大多是誘捕昆蟲或極小動物，分泌消化液將獵物消化，以補充自身養分，常見像是豬籠草、捕蠅草，但這株植物可以輕易「捕食整隻羊」，一旦被纏上，就是死路一條，堪稱世界上最恐怖植物。

智利普亞鳳梨（Puya chilensis），俗稱食羊樹，原生於智利山區乾燥地帶，外觀呈現灰綠色長條狀，葉緣帶有尖刺，纖維可用來編製漁網，生長高度可達2公尺，但植株生長緩慢，一般須超過20年才會開花，食羊樹會對鳥類以及羊造成威脅，因為這些動物身上的毛髮、羽毛，會被尖刺糾纏受困。

聽到「食羊」會覺得很不可思議，其實它們不能直接吞食動物，是利用尖刺纏繞、困住獵物，若獵物掙扎，就會被尖刺弄得更慘，最後因為無法行動而被活活餓死，接著食羊樹透過土壤吸收腐爛動物屍體的養分，幫助自己生長。

當地農夫若是看到食羊樹，會放火焚燒，避免家畜受害，但食羊樹每隔15-20年才開花，綻放時間也僅一周，且這種植物高度易燃，不注意的話會導致火災。英國薩里郡溫室引進食羊樹，2013年6月、時隔15年首度開花，工作人員表示觀賞時必須保持安全距離，因為它的周圍散發「恐怖的氣息」。

(中時電子報)