周遊的母親節被老公李朝永和兒媳、孫子們圍繞相當幸福。（周遊提供）

周遊和李朝永母親節晚上去台北101的餐廳約會看夜景。（周遊提供）

周遊生非常多采多姿。（周遊提供）

周遊與李朝永走過風雨後甜甜蜜蜜。（周遊提供）

「阿姑」周遊在10日母親節這天，有老公李朝永、兒子媳婦及孫子們的圍繞祝福，她也親手寫下數百字的「母親節的感慨」，邊寫邊哭細數自己從數十年前辛苦的單親媽媽一路到今天的心路歷程。她自認是個值得驕傲的母親，兩兒子馮凱、張志群都很有優秀，她的人生則多采多姿，製作的戲劇膾炙人口，除了感情上曾被老公李朝永背叛那一段，這一生都算沒有白活，「我這輩子值得了」，接下來的日子就是想多做社會服務和公益、授課培育人才。

周遊母親節邊哭邊手寫信憶當年。（周遊提供）

阿姑回想起第一次當母親時，因她是單親，在那還算是封建的時代，她算是很勇敢，還恨不得全天下的人都知道她當媽媽了。當時的她帶著兒子馮凱到處求工作、做晚會、勞軍，一手拿尿片、一手拿化妝箱，就算被拒絕也都勇敢面對。

她回憶「八二三砲戰」時，大牌明星沒有人敢去前線勞軍，可是她為了要賺奶粉錢又加上精忠愛國， 因此把孩子託給別人照顧，她就去外島金門當起「砲火情人」，一邊勞軍、一邊躲砲戰，她晚上睡招待所，想著兒子馮凱不知道平安與否，連作夢醒來都在哭，「結果我窗房外被打砲」，現場被炸得滿目瘡痍。隔天大家流傳「昨晚半夜有聽到女鬼在哭，女鬼要來索命，所以炮就打到我們宿舍庭遠」，她當時心想：「難道是我哭了，才有這砲戰？」

她當時還眼睜睜看著有工作人員被炸死，雖仍勇敢工作，也不免擔憂心想：「難道我就這樣要犧牲嗎？無法回去看我的凱兒？」擔心自己不能回台灣做一個好母親。如今看到她全心栽培的兒子馮凱成為兩岸有名的導演，「我覺得我是值得驕傲的母親！」

周遊感慨地說，她的人生是這麼多采多姿，雖然這幾年有受挫折，但深覺在人生接近黃昏的日子更應該活躍起來，在她有生之年，要再做有意義的事，所以她愛不分國界，帶著8位醫生和演員群去緬甸、泰國行善，也在台灣的國泰、萬芳等醫院關懷癌童、獨居老人，也辦「聽咱的歌看咱的影」經典老歌演唱會、參與「演藝事業管理經營專班」、辦台灣影人協會，也在旺旺集團董事長蔡衍明支持下成立明星演唱團，並帶著明星獅子會到處做公益，就是希望能為社會服務、傳播愛。

周遊表示，日前母親節中午她與全家人聚會，晚上又和老公去101大樓的「隨意鳥地方」談戀愛，在老闆精心安排的包廂內看夜景，雖然霧濛濛，但他們心裡有愛，她還跟老公說「我們要愛到白頭偕老」，希望兩人繼續互愛、甜甜蜜蜜。她也對老公現在的表現心滿意足，「之前他出去（指外遇事件）時我瘦了18公斤，現在還可以站著教書2小時，也可以站、爬」。

至於財產問題，阿姑說，「 他心有回來，所有的錢就都是我和他的，我也用不完，已經夠用到我們闔眼，如果我們都走了，就會捐給社會。我的孩子都很有成就，也不需要我的錢！」

(中時 )