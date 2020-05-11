苗栗縣火炎山被列為百大必訪步道之首，吸引許多遊客或登山愛好者朝聖，上個月發生警員摔落懸崖不幸死亡案後，日前又有家長帶小孩登山，在懸崖邊拍照，照片一度被網友在網路上轉傳，網友直呼「太危險」！林務局新竹林管處也正積極會勘研擬，並加裝警示，籲請遊客自律。

火炎山海拔約600公尺，屬於礫石混雜砂石地質，易受豪雨沖刷、風化作用頻剝落，近年常發生旅客摔落、身體不適等。民眾在三義地方臉書社團轉貼，有家長帶小孩登山並在懸崖附近的照片，畫面令人捏把冷汗，許多網友斥責「才剛出事還是有人學不乖」、「不良教育」。

林務局新竹林管處副處長陳啟榮指出，已苦口婆心勸導，但仍防不勝防，且基於開放山林政策，不會封閉或加設圍籬護欄，持續將加強安全宣導外，並積極與苗栗縣政府等相關單位，研擬安全防護的加強辦法，目前也辦理招標在山徑旁加設宣導警示標誌，呼籲民眾能確實配合。

此外，苗栗縣消防局第一大隊為策進火炎山未來搜救方式，日前到3號峽谷場勘，利用地圖app劃定軌跡，擬定山難救援方式，以縮短救援時間，並呼籲民眾，登山前除評估自身狀況、做好事前登山準備外，攀登時也要注意周遭環境狀況，拍照時務必遠離崩崖地區，保障自身安全。

(中時 )