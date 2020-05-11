日本伴手禮企業紅馬集團股份有限公司（2928）公告2020年4月合併營收為新台幣3.1億元，較去年同期略減3.3％，主要原因為伴手禮業務受日本政府宣佈全國進入「緊急事態」影響，惟累計1-4月合併營收達23.9億元，仍較去年同期增加27.9％，主要受惠今年以來故鄉納稅業務明顯成長所帶動，紅馬今年1-4月故鄉納稅業務年增率達7成。

紅馬4月合併營收較去年同期略減3.3％，主要受到日本政府因應新冠肺炎疫情宣佈全國進入「緊急事態」，民眾旅遊外出活動銳減造成公司伴手禮業務遭受影響，與去年同期相比減少5成以上；惟受惠「Furusato 360」B2B跨平台效益持續顯現，故鄉納稅業務與去年同期相比成長7成以上。紅馬進一步表示，公司自去年推出故鄉納稅業務平台「Furusato 360」以來，現已與日本第一大電商網站—樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等超過10個故鄉納稅入口網站合作，透過增加故鄉納稅回禮品的曝光度，大幅推升故鄉納稅業務成長。

紅馬表示，為彌補旅行相關伴手禮業務受疫情衝擊造成的影響，公司4月份強化多元販售通路，特別是在日本政府刺激年輕族群消費的「次世代住宅POINT」網站販售民生消費用品，年初至今已有超過日幣3.8億元的營收貢獻，預期後續「次世代住宅POINT」的銷售業績可望持續成長。

紅馬對2020年營運展望持審慎樂觀態度。在故鄉納稅業務方面，公司會持續與其他大型入口網站交涉合作，全年雙位數成長可期；而在伴手禮業務部份，近期雖受到日本政府宣佈全國進入「緊急事態」的明顯影響，惟隨著疫情終將逐步獲得控制，公司身為日本最大旅行伴手禮業者勢必復甦，現階段公司將採取強化伴手禮電商平台與企業採購業務，並搶攻政府「次世代住宅POINT」優惠制度下的消費商機，以降低公司營運受疫情的影響。

(工商 )