為感謝醫護人員無私奉獻，在第一線堅守岡位、守護民眾的健康安全，摩斯於護士節致贈醫護人員摩斯熱騰騰、暖呼呼的美味漢堡，溫暖醫護身心。全台10間醫院門市齊心感謝，共慰勞1萬份漢堡感謝醫護辛勞。

連續多天維持零確診，摩斯漢堡感謝醫護辛勞，慰勞醫護人員品嚐摩斯新鮮現點現做、暖呼呼的漢堡－海洋珍珠堡或摩斯鱈魚堡，讓醫護人員在近期疫情趨緩下，可享用美食稍稍放鬆。

摩斯漢堡目前設有門市的醫院包括：台大醫院、台大兒童醫院、台北榮總、新光醫院、亞東醫院、雙和醫院、林口長庚醫院、桃園醫院、台中榮總、高雄長庚醫院。摩斯漢堡於5/11至5/31期間，針對以上設有門市的醫院，免費提供各院醫護人員至摩斯漢堡的門市兌換漢堡。每人憑券可兌換乙份，每店供應1仟份，歡迎至醫院門市事先預訂。

此外，5/11-5/20期間，凡至10間醫院門市點購摩斯蒟蒻凍檸茶買一送一，以及摩斯漢堡日式丼、玉米濃湯隨身包（12入）八折優惠，摩斯漢堡向第一線辛勞的醫護人員表達感謝與關懷。摩斯漢堡在防疫期間全店服務人員配戴口罩、更再加強手部清潔衛生，門市入口提供除菌酒精供顧客使用，以及定時消毒客席、維持社交安全距離實施，提供最安心安全的用餐環境。摩斯漢堡挺醫護齊心抗疫，共同度過疫情，目前防疫成效佳，謝謝醫護團隊的專業及努力。

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