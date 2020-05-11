從南山人壽的獲利數字，感覺不到新冠肺炎疫情。南山人壽11日公告4月單月稅後大賺57.48億元，是8個月的獲利新高，且比去年4月獲利增加50％，累計前4月南山人壽稅後獲利172.35億元，比去年同期成長45.37％。

今年新冠肺炎干擾全球金融市場，3月股市重挫、債市則信用風險升高，4月股市債市雖回穩，但新台幣又升值1.5％，但在這些因素下，南山人壽每月還是獲利19～57億元不等，完全感受不到資本市場回檔。

南山人壽4月收回外匯準備金33億元，單月匯兌成本50多億元，新契約保費也有75億元，在此壓力下，單月依舊獲利57.48億元，在國泰人壽尚未公告下，是前六大壽險公司4月獲利第一名。

南山人壽強調，就是「穩扎穩打」，投資團隊有其節奏，並沒有要拼獲利新高或排名，只是因為未來資本市場變化仍多，就是趁有行情時必須把握，實現獲利。

(工商 )