中美兩國貿易代表於8日熱線，和平展開對話，象徵中美兩國關係改善，美股四大指數以漲幅作收，11日台股受此激勵，早盤一舉上漲逾百點。即使市場對貿易戰進程，暫時持樂觀看法，但回顧過去一周，外資對亞股信心尚未回籠，根據彭博統計外資資金流向從5月4日至5月8日，新興亞股除印度以外，資金全面流出，並以台股流出17.9億美元最重。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然近一周外資撤退，但距離總統520就職只剩不到兩周，加上本月又是台指期結算日，造就11日早盤台股強漲百點，重回「萬一」關卡。短期來說，台股指數已高，即使國家隊彈藥充足，若外資無心追價，大盤上揚空間有限，惟先前遭疫情影響較重的手機供應鏈，可能有補漲機會，投資人或可逢低布局。

長期而言，台股走向有二大重要時點值得留意。首先，6月是第一個關鍵時點，各國能否順利於6月解封，是疫情警報是否真正解除的關鍵。雖然從本周開始，美國各州將陸續解封，但美國單日新增確診數仍維持在兩萬以上，加上西方國家沒有戴口罩習慣，第二波疫情仍有捲土重來的可能性，因此歐美國家於5月逐步解封或許能帶來一小波慶祝行情，但如果遲至6月疫情都沒再爆發，才算真正解封，經濟始有望重返復甦軌道。

第二個時點是9月，到時可觀察國際電腦展是否有新品展出，或從新品觀察在家工作趨勢是否持續延燒；同時，9月聯準會聯邦公開市場委員會會議對於紓困計畫可能出現調整動作，投資人或將視聯準會決策調整資產配置。

整體來說，周俊宏看好在家工作的趨勢將延續，受惠股包含伺服器、主機板等，而疫情可能加速工廠自動化，也有益於相關類股；另外受到疫情影響，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，亦有助未來車市回溫。

(工商 )