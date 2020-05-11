在金融市場驚濤駭浪下，國泰金控4月稅後獲利持穩在41億元，累計前4月稅後獲利276.1億元，較去年同期成長55％以上，也創下同期獲利歷史新高，每股稅後盈餘2.07元；更重要的是資本市場回穩，國泰金合併淨值重回7,600億元以上，每月淨值重新站回50元。

今年全球金融市場受到新冠肺炎疫情影響，波動度加大，3月全球主要股市大回檔，債券亦出現信用風險升高、流動性問題等，壽險公司淨值大受影響，再加上匯率亦受疫情波動，台灣因疫情控管相對得宜，新台幣獨強，讓國泰金子公司國泰人壽擅長的一籃子貨幣避險，今年前4月表現不佳，匯兌成本稍重。

國泰人壽4月稅後獲利15.1億元，但同月其實有額外增提10億元外匯準備金，所以未提存前，國壽應算是獲利25億元。而國壽累計前4月稅後獲利167.3億元，比去年同期成長95％，亦是同期獲利第三高，並且因為4月資本市場回升，國壽單月淨值增加逾800億元，淨值比達9％的高水準。

國泰世華銀行4月稅後獲利22.5億元，已連續二個月獲利贏國壽，累計前4月稅後獲利98.4億元，較去年同期成長19.3％，亦是同期獲利歷史新高。

(工商 )