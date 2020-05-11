看好5G應用市場規模快速成長，南亞（1303）董事會決議加強高頻和超薄銅箔等高值化產品，將嘉義新港銅箔四廠的投資金額從原本53.7億元上調到80億元，預計明年完工；預期建廠完成後，差異化產品（高頻、超薄和厚銅箔）佔比由33％提升至50％，強化營收、獲利動能。

在當前新冠肺炎疫情衝擊、打壓投資氛圍之下，南亞繼啟動大陸印刷電路板擴建後，如今，再度調高台灣支應電動車電池用之銅箔投資額，顯見對電子材料此番新一波高階新應用商機，頗為看好。

南亞位在嘉義新港廠區的銅箔四廠興建計畫早從2017年5月就已啟動，經過三年的規劃興建，目前已接近完成，預計明年正式完工，原本南亞銅箔四廠預定投資額為53.7億元，考量5G等趨勢變化，決定上調投資金額。

南亞表示，公司自行研發高頻和超薄銅箔的量產技術成熟，看好5G應用的市場規模快速成長，決定加碼增加相關特殊製程設備，並修訂廠房設計；包括廠房及土建工程的調整、修正基樁和鋼構設計、增設高壓幹線工程及營建工程擴建等，都會多出一些金額。

新冠肺炎疫情促使無接觸消費型態蓬勃發展，看好5G、自動化、遠端視訊、雲端運算等創新應用，帶動電子中、高階板材需求成長，南亞加碼推動台灣新港LFT長纖粒，大陸印刷電路板、玻纖布、建材膠布及美國軟質膠布等新布局項目，合計近兩年國內、外投資規模逾730億元，年產值貢獻逾500億元。

分析師認為，數位經濟規模強勢崛起，推動數據中心建設規模增長，連帶拉抬對印刷電路板、DRAM、銅箔等電子材料需求。其他如電動車、醫療生技等升級應用需求也將持續發酵。

(工商 )