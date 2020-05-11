蘋果積極分散旗下產品的生產地，繼轉移至越南後，印度媒體報導，蘋果計劃將中國的五分之一產能轉移至印度，並透過相關供應鏈等擴大印度業務，目標在5年內產能達到400億美元。

報導指出，過去數個月，蘋果高層與印度政府官員舉行多次會議，擬為中國部分產能轉移到印度而鋪路。一名印度政府官員表示，預期蘋果會透過鴻海、緯創等供應商，擴大在印度的業務。據悉，現時仍有與印度政府的生產激勵計劃方面的問題待解決。

分析稱，蘋果的產能遷移計劃若落實，集團將成為印度最大的出口商。

目前蘋果在印度的手機銷售額約15億美元，不足5億美元的手機是在當地生產。印度官員指出，將生產遷移至印度，主要是將印度作為製造和出口基地，並將生產分散到中國以外的國家。

為避免過於依賴一個國家，蘋果公司持續分散供應鏈，市場已先後傳出，集團已將無線耳機AirPods的約三成生產由中國轉往越南，以及低調擴大在台灣的投資。

(工商 )