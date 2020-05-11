富邦金控2020年4月自結稅後淨利52.01億元，較去年同期成長17％；累計今年前4月稅前淨利為313.25億元；稅後淨利281.64億元，較去年同期成長66％，每股盈餘（EPS）為2.75元。相較全數出爐的金控獲利數字，富邦金在單月獲利、累計獲利與每股盈餘均居各金控之冠，甚至年成長率66％也居第一名。

富邦金旗下子公司富邦人壽4月稅後淨利為15.57億元，累計前4月稅後淨利176.59億元，較去年同期成長256％，主要受惠於投資績效表現優異。今年前4月初年度保費收入（First Year Premium）達437億元，總保費收入（Total Premium）為1,909億元，承保面表現維持穩健。

台北富邦銀行4月稅後淨利20.91億元，較去年同期成長27％，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩定。累計前4月稅後淨利62.19億元。北富銀2020年4月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為696％。

富邦產險2020年4月稅後淨利3.01億元，累計前4月稅後淨利17.85億元，較去年同期成長13％。承保業務及投資績效皆維持良好，累計前4月簽單保費收入較去年同期成長10％；富邦證券4月稅後淨利3.58億元，較去年同期大幅成長51％，獲利成長主要受惠於資本市場復甦。累計前4月稅後淨利為5.28億元。

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