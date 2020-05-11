新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，美股也從2月19日歷史高點崩跌，美國聯準會(Fed)3月連降6碼，來到零利率時代，並在當月底啟動無上限量化寬鬆(QE)，此招奏效，美股開始止跌反彈，但外資警告，Fed救市刺激經濟的邊際效益銳減，所有資金都流入資產市場推升泡沫，導致美國政府背負龐大債務卻只能拉抬一些些GDP成長率，最後在債務為約的情況下戳破泡沫。

據ZeroHedge報導，投行BMO分析師Daniel Krieter提出一份報告提到，目前Fed資產負債表每增加1美元，M1供給量就會增加加0.32美元。作為參考，首輪QE啟動，Fed資產負債表每增加1美元，M1貨幣供給量就會增加0.96美元；第二輪QE，Fed資產負債表每增加1美元，M1貨幣供給量就會增加0.74美元；若持續到第四輪QE，Fed資產負債表每增加1美元，M1貨幣供給量增加幅度就會只剩0.32美元。

Daniel Krieter警告，擴張性貨幣政策將使得資產價格不斷上揚。Daniel Krieter解釋，在經濟周期理論當中，自然利率（R*）與政策利率（R）的關係將隨著消費者的消費時機產生顯著影響。

理論上，當R＜R*，民眾會偏好當下消費，並推動經濟擴張；若R>R*，民眾消費偏向保守，轉向儲蓄提高，經濟開始緊縮，這時央行將推動降息循環，鼓勵民眾消費，迫使R＜R*。2008年次貸風暴發生後，R*跌到負值，Fed受限門檻，頂多將利率調至零，Fed後來QE奏效，成功上經濟恢復道擴張階段，M1貨幣供給量也上揚。

然而，Fed一連串救市行動的確遏止金融體系崩潰，但卻無法解決企業倒閉、失業率上升的問題，但是舊企業受惠於QE，繼續存在市場上，該產業門檻無法降低，具有投資價值的標的也無法增加，Fed被迫投入新一輪的QE。

Daniel Krieter認為，Fed的QE邊際效益逐漸降低，因為該救市行動就是向未來借貸，貨幣政策成效還是有極限；此外，所有資產價格不斷提升，擴大貧富不均的問題，加上過往經驗來看，QE也不會提高消費意願，無法被轉換的資金就會大量流入金融市場，美股也在Fed宣布無上限QE之際飆漲，甚至那斯達克指數上周已經全部收復今年以來所有跌勢。

Daniel Krieter警告，只要這些金融資產，包括債券，一旦出現違約情況，所有泡沫化的金融資產就會開始破滅，這將引發財富破壞效應直接引爆。

(中時電子報)