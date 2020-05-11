中國人民銀行（大陸央行）公布4月末廣義貨幣（M2）餘額209.35兆元（人民幣，下同），較去年同期增長11.1％，增速分別比前月末和去年同期高出1個和2.6個百分點，這一增速也創下2017年1月以來近40個月新高。

社融方面，初步統計，4月末社會融資規模存量為265.22兆元，年增12％。這一增速創2018年6月以來的新高。

《21世紀經濟報道》指出，人行最新發布的貨幣政策執行報告指出，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把握好政策出台的力度、節奏和重點，處理好穩增長、保就業、調結構、防風險、控通脹的關係，保持M2和社會融資規模增速與名義GDP增速基本匹配並略高。

浙商證券首席經濟學家李超認為，人行使用「基本匹配並略高」的表述還是第一次，充分說明了當前貨幣政策基調的變化，逆週期調節力度將繼續強化，透過推高金融資料為經濟提供充足的資金支援，維穩經濟增長。

(旺報 )