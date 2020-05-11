市長盧秀燕說，市府了解勞工相當辛苦，經廣收集意見後，市府決定將處理費對半。（陳世宗攝）

台中市議員黃馨慧11日專案報告表示，台中精密機械園區勞工住宅汙水處理費六都最貴，但目前台中汙水處理尚未開始收費，若有收費的必要性，應該參考其他六都收費標準調降才合理。盧秀燕表示，精密園區開發有既定成本，並制定相關規定，衡量使用者付費及精密園區汙水廠運作收支平衡，不只住宅，廠商及業者均須支付汙水相關處理費用，市府了解勞工相當辛苦，經廣收集意見後，市府決定將處理費對半。

市議員朱暖英、劉士州、周永鴻、何文海、黃馨慧等人，今天均關心台中市精密機械科技創新園區勞工住宅、社區用地生活汙水處理收費及費率。

黃馨慧表示，既然市府認定勞工住宅為「一般用戶」，而目前台中市汙水下水道已接管的社區也並未徵收汙水處理費，但精密機械園區勞工住宅108年4月開始收取汙水費，是否應該先取消？等水利局汙水下水道接管後，隨水費徵收才合理？

黃馨慧認為，勞工住宅位處於精密機械園區內，若有非要收取費用的必要性，建議比照六都下水道使用一般用戶收費標準，將精密機械園區勞工住宅汙水處理費調降為每度5元較為合理，以符合市府照顧勞工承諾。

經發局說，今年5月5日已邀集精密園區勞工住宅(一、二期)管委會、住戶、全市議員等人討論，現階段精密園區勞工住宅汙水費率將依中市汙水下水道使用費徵收自治條例規定，並參照台北市與高雄市收費標準，自今年6月開始，汙水處理以每立方公尺5元收取，除勞工住宅(一期、二期)住戶，精密園區其他約1,614家社區住戶也以此費用收取。

(中時 )