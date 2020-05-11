隨著台灣本土肺炎病例連續零確診29日，國旅市場已經看到曙光，各大飯店5月平均住房率明顯攀升！文創設計旅店品牌龍頭-承億文旅攜手格上租車，即日起至6/30推出安心自駕「晒心計畫」。以入住承億文旅花蓮「山知道」為例，三天二夜雙人房加上租車60小時，每人3,200元起、下殺三折。

除安心自駕遊台灣外，承億文旅會員制度與招募活動正式上線，未來入住承億文旅集團所有分館，只要是承億文旅會員，不僅消費可累積點數兌換贈品外，更享有延遲退房服務、生日禮等回饋，即日起至5/30，新加入會員每揪滿28人更可免費入住一晚。

承億文旅品牌長簡巧珊表示，自5月開始，承億文旅全台六館住房率逐漸回穩到五成，五一連假與母親節周末、平均住房率更達到八成；承億文旅期待與格上租車合作的「晒心計畫」，讓國人更安心出遊、一起曬曬心。

疫情衝擊旅遊市場，在台灣擁有六間文創設計旅店的承億文旅，各分館除加強防疫措施外，也主動將自助式早餐改為精緻套餐或安排分時段用餐，適度安排人潮分流。

自5月開始，台灣疫情趨緩加上好天氣，承億文旅聯手格上租車推出「晒心計畫」，旗下分館-墾丁「雅客小半島」及花蓮「山知道」，三天二夜搭配格上租車60小時，花蓮館平日雙人房每人3,200元（含2晚住宿及租車）；墾丁館平日雙人房每人3,400元（含2晚住宿及租車）。

以每座城市文化縮影為主題的承億文旅台中鳥日子、淡水吹風、嘉義商旅，搭配格上租車二天一夜（租車36小時），平日雙人房每人2,000元（含1晚住宿及租車）；以台灣高山茶為主題的全台最美飯店-桃城茶樣子，搭配格上租車二天一夜（租車36小時），平日雙人房每人2,500元（含1晚住宿及租車）。

承億文旅自今年初推出的「會員募集活動」，主打一揪多好康互報，只要揪滿28位新加入會員，即可獲得免費住宿一晚，會員好康包含延後半小時退房、消費可集點兌換文創商品及住宿券；每位品牌會員於生日當月入住，即可折抵房費200元。

(工商 )