台灣人民超幸福，中華職棒率先成為開放球迷進場觀賽的職業運動賽事，歐美大國如英國、美國目前不但目前職業賽事尚未恢復舉辦，不少地方還得呼籲民眾不要出門，英國政府近日表示，除非新冠肺炎疫苗問世，不然英格蘭超級足球聯賽就算可以展開，也無法開放觀眾進場。

英國政府公佈了新的防疫措施，不過相當令人民無所適從，例如雖然從「保持在家（Stay Home）」變成「提高警覺（Stay Alert）」，但不代表大家可以不待在家裡，或是無法在家工作的民眾可以出門上班，但不得搭乘大眾運輸工具等等規矩，當地時間周日晚間，首相強生（Boris Johnson）公開談話，表示現在的疫情還無法大幅度放鬆封鎖狀況，之後更多細節，還待周一議會上討論。

英國《鏡報》指出，政府警告英超，除非有疫苗，否則球迷還是無法回到球場支持足球，其他英國職業運動，也都還在等政府進一步指示，英超也預計周日開會討論後續工作。

英超近日宣布隊上有第三位球員新冠肺炎病毒檢驗結果是陽性，球隊目前在保持社交距離的情況下仍有在家自主訓練、在球隊訓練球場進行個人訓練，之前兩位確診球員是在疫情爆發初期時感染，據了解已經康復，但不清楚是否恢復訓練。

(中時 )