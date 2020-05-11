第一財經梳理了2019年大陸普通地級成市GDP前20強發現，排名前19名的成市GDP均逾5000億元（人民幣，下同）大關，其中，蘇州、無錫和佛山3個城市更進入GDP兆元俱樂部的行列。此外，就省分來看，20強中，在江蘇的地級城市占8個，浙江占4個，數量總和在20強中占6成，可以說江浙地區是普通地級市最強的區域。

具體來看，最強的蘇州2019年GDP已達1兆9235.8億元，將近2兆元，比第二名的無錫多出了7000多億元，處於遙遙領先的位置；而去年，蘇州經濟總量位居大陸所有城市中的第6位，僅次於上海、北京、深圳、廣州4個一線城市和直轄市重慶。

其次，在江蘇省內，無錫曾多年緊隨蘇州，GDP總量高居江蘇第二，只是近年來，省會南京「奮發圖強」，在2014年GDP總量終於趕超無錫，上升至第二。不過，無錫的優勢仍十分突出，去年無錫的人均GDP高達18萬元，不僅在江蘇各市中位居第一，也在大陸普通地級市中高居榜首。

另外，就20強的分布來看，江蘇省的數量高達8個，浙江4個，廣東和山東各2個，福建、河北、河南和湖北各1個。

城市總體發展較為均衡是江蘇區域經濟發展的特點之一。數據顯示，目前江蘇全省13個地市GDP全部超過了3000億元，大陸獨此一省；另外，由於經濟大市較多，因此江蘇獲准修造地鐵的城市也是大陸最多的，共有南京、蘇州、無錫、常州、徐州和南通6個。

浙江的地級市也比較強，共有溫州、紹興、嘉興、台州入圍20強，考慮到浙江全省只有11個地市，其中，還包含了杭州、寧波兩大副省級城市，因此浙江這個入圍比例也已很高。整體看，江蘇和浙江共有12個城市入圍商戶20強，占據了五分之三，這也凸顯了江浙地區發展的均衡。

江蘇省社科院研究員田伯平分析，江浙地區的普通地級市發展得好，有幾個主要因素，一是江浙地區自然地理條件好，又地處沿海地區， 交通方便；二是由於歷史發展的因素，基礎比較好，人口多，商業氛圍濃厚；三是改革開放以後，江浙地區思想比較解放，很好地抓住了發展的機遇。

(旺報 )