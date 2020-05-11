中原大學教授招名威

對於中原大學老師招名威上課爭議，中原大學校方表示，中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，校方從未禁止老師在課堂上提及中華民國。

中原大學說，此案源自3月13日招名威老師「生物化學課」上課內容，經課程調查小組檢視上課影片及詢問當事人，證明招老師確實在上課時講述內容與課程專業無關，並建請改善。

而中原大學老師招名威的爭議上課內容影片曝光，據指出有以下爭議：

一，招名威教授於講述氨基酸氮含量檢測時，表示檢測有可能作假，並以三聚氰胺的毒奶粉

事件為例，向在座同學表示，「在座的可能吃的很少」，並對透過遠端教學上課的大陸學生表示：

「可能透過攝影機的另外一個的一些同學吃得比較多一點，對岸，你知道嗎，就是在講你們」。

二，招名威教授表示：「所以你覺得武漢只死、只死1萬多人，怎麼可能，對，就是在講你們。」

校方指出，中原大學一向以營造友善校園為教育使命，保障任何國家或地區學生的受教權，並強調彼此尊重。任何老師在課堂上，學生若有反應教學意見，學校基於保障學生學習的立場，均會要求改善並加強輔導。

(中時電子報)