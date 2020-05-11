經發局長張峯源說，市府已將申請相關措施公告於經發局網站，今年3月底時並發文通知1858家臨登業者儘速辦理換證。（陳世宗攝）

「不能苦民所苦那要政府何用？」市議員徐瑄灃11日在市議會質詢時，針對於經發局專案報告中，所提出的工輔法及其子法施行等，認為市政府輔導未登記工廠態度不夠積極，欠缺超前部署企圖需要改進保守心態。經發局表示，市府已將申請相關措施公告於經發局網站，今年3月底時並發文通知1858家臨登業者儘速辦理換證。

徐瑄灃指出，有關臨登換證，經發局在網站上公布的懶人包，內容說在109年3月20日起兩年內，要在原臨時登記事項範圍內提出申請。可是在經濟部中部辦公室的網站上公布下載的「臨登業者轉換為特定工廠登記簡便措施」，為什麼特別提示鼓勵業者6月2日前申請？

徐瑄灃說，為什麼市府不告知民眾，依照工輔法第28條之六，是本法施行日起2年內可申請換證，可是，6月2日起，臨時工廠失效，又回復成為未登記工廠，原有防護傘沒有了，罰單隨時會來。

徐瑄灃表示，一直主張民眾有知的權利，希望市政府更應注意事關民眾權益的資訊透明化、即時化。對工輔法修法及其子法公告施行後，市府如何針對違法未登記工廠實施斷水斷廷拆除作業提出質詢。

徐瑄灃認為，106 年 4 月 11 日訂定的「臺中市未登記工廠清理及輔導程序」，必須依照工輔法及其子法加以修正，以利市府未登記工廠聯合加強矯正小組稽查時有所依循。

徐瑄灃呼籲，在疫情影響台中經濟，情勢嚴峻下，應該積極輔導未登記工廠，不是坐等中央子法，市府應該有超前佈署的企圖，

經發局表示，市府已將申請相關措施公告於經發局網站，今年3月底時並發文通知1858家臨登業者儘速辦理換證，截至5月8日，已有1004家提出申請臨登換證，佔總數54％，後續將再發文通知目前尚未送件的臨時登記工廠，儘速於今年6月2日前提送申請。

(中時 )