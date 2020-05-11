住都大飯店贈250個暖心餐盒給聖保祿醫院。(蔡依珍攝)

住都大飯店贈250個暖心餐盒給聖保祿醫院。(蔡依珍攝)

住都大飯店為感念第一線醫護人員的辛勞，11日特別致贈250個暖心防疫餐盒給聖保祿醫院，桃園市長鄭文燦感謝住都大飯店響應向防疫英雄致敬活動，也透露兄弟姊妹幾乎都是在聖保祿醫院出生，代表市民感謝聖保祿醫院守護市民健康的貢獻。

鄭文燦出席「住都大飯店250個暖心防疫餐盒致贈聖保祿醫院儀式」時表示，台灣防疫成果能獲得世界肯定，第一線醫護人員可說是功不可沒，無論是疑似個案或確診病患的診療照護，醫護人員皆承擔最大的責任與風險，檢驗、醫療、清潔等環節都非常辛苦，中央也公布最新醫事人員獎勵方案，此外，市府則發起「愛心防疫便當向醫護致敬」活動，希望號召全民一起為醫事人員加油打氣。

鄭文燦也提到自己是八德人，除了他是在家出生，兄弟姊妹幾乎都是在聖保祿醫院出生，因此，聖保祿對他來說具有特別的意義，特別感謝早期飄洋過海來台灣傳教的修女們，基於對天主的愛，在桃園闢建了聖保祿醫院，守護桃園人的健康，聖保祿醫院目前正積極推動院區擴建計畫，市府將全力支持醫院的長遠發展，協助醫院順利完成擴建的夢想，給予市民更好的醫療服務。

住都大飯店副總經理邱照進表示，住都大飯店與聖保祿醫院距離十分近，這次特別請飯店大廚準備拿手好菜，包含蜜汁烤雞腿、咕咾蜜肉、秘製肋排等，希望以簡單的心意慰勞所有辛苦的醫護人員，感謝他們守護台灣，邱照進也說，雖然受到疫情影響，旅館業普遍不景氣，許多業者都受到很大的打擊，但是他相信台灣旅館業會堅強再起，在國人的支持與守護下，努力往前邁進。

聖保祿醫院長沈雅蓮則代表聖保祿團隊，感謝桃市府與住都大飯店攜手贈送精緻餐盒，讓前線醫護及後勤同仁得以補充體力。沈雅蓮表示，疫情期間，所有醫護團隊及相關同仁都十分辛苦，感謝市府衛生局給予許多支援，還有許許多多的行業一同為醫護同仁加油打氣，他們將所有阻力化成工作的助力，堅守工作崗位， 持續照顧市民的健康，大家一起守護台灣。

(中時 )