由於大陸黑龍江新冠疫情仍未減退，大陸駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領事館的官方微信號11日消息稱，濱海邊疆區州長科熱緬科宣布，邊疆區居家隔離制度延長至5月31日。教育、文化以及娛樂等非生產部門的商家繼續暫停營業。

不過，該公告仍然列舉出例外狀況，在居民符合條件的情況下，仍可以持身分證明文件出門，其中包含遛狗、倒垃圾。

不過領事館仍提醒，離開住所的人員仍須持有身份證明文件，並在公共場所須與他讓保持1.5米以上社交距離，赴公共場所並停留或乘坐公車、計程車須佩戴口罩等防護設備。

以下為此次列舉的例外狀況：

1.緊急醫療救助或遇到其他威脅人身及健康情況；

2.前往（離開）亟需照顧的一級殘疾和自幼一級殘疾人員及65歲以上公民住處；

3.前往（離開）最近購物、服務地點以及相關工作地點；

4.在住所附近100米內遛寵物；

5.前往最近垃圾點扔垃圾；

6.由住所往返郊外別墅或地塊（須持別墅或地塊證明文件）；

7.殯葬事宜；

8.應要求前往國家政府機關或行政司法機關。

(中時 )