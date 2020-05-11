駐巴拉圭大使今起由原駐哥倫比亞代表韓志正接任 20:492020/05/11 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 外交部發言人歐江安(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國南美友邦巴拉圭參議院日前針對與中國建交案進行表決，原駐巴拉圭大使周麟也回臺，引發外界對台巴邦交的疑慮。外交部發言人歐江安今天表示，我原駐哥倫比亞代表韓志正今天(11日)正式接任駐巴拉圭共和國大使。 對外界質疑周麟是「被召回」，歐江安也重申，我原駐巴拉圭周麟大使與韓大使的調動是屬於駐外人員的正常輪調。 她說，臺巴兩國邦誼穩固友好，我駐巴拉圭大使館向來與巴國朝野各界關係密切、互動熱絡，我方將持續推動實質嘉惠民生的各項合作計劃，深化與巴拉圭的邦誼與往來。 (中時 ) #巴拉圭 #周麟 #歐江安 #韓志正 #哥倫比亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 華春瑩稱安排台灣參與全球衛生 外交部斥一派胡言 13:422020/05/07 政治 驚險！差9票 台灣口罩救了巴拉圭邦交 07:582020/05/08 國際 巴拉圭險轉向大陸 外交部：反對黨不符主流民意 13:232020/05/08 政治 APEC籲共同防疫 外交部：將加強與各經濟體合作 12:182020/05/10 政治 百年最大危機 全球第2悠久航空公司申請破產 10:522020/05/11 財經 哥倫比亞航空申請破產 3月來收入銳減80％ 12:332020/05/11 兩岸 政治熱門新聞 罷韓、反罷韓直球對決 他用易經一算：勝負已分 - 政治 陳菊為何出任監察院長？內幕曝光 - 政治 一桃殺三士？李正皓驚爆罷韓幕後驚人算計 - 政治 王金平救韓 將出這招向高雄人喊話：放下吧！ - 政治 藍營如何救韓國瑜 傳出「最新戰略」？！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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