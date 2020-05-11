我國南美友邦巴拉圭參議院日前針對與中國建交案進行表決，原駐巴拉圭大使周麟也回臺，引發外界對台巴邦交的疑慮。外交部發言人歐江安今天表示，我原駐哥倫比亞代表韓志正今天(11日)正式接任駐巴拉圭共和國大使。

對外界質疑周麟是「被召回」，歐江安也重申，我原駐巴拉圭周麟大使與韓大使的調動是屬於駐外人員的正常輪調。

她說，臺巴兩國邦誼穩固友好，我駐巴拉圭大使館向來與巴國朝野各界關係密切、互動熱絡，我方將持續推動實質嘉惠民生的各項合作計劃，深化與巴拉圭的邦誼與往來。

(中時 )