陽明海運傍晚正式發布訊息指出，公司大西洋航線「維明輪」是5月6日左右發生船員發燒事件，早在4月間，公司就已兩度供應船上一般防護性口罩，並無口罩零庫存狀況，5月8日在倫敦也緊急供補400個醫療口罩，該名船員本月9日也已退燒，並無呼吸道症狀。

陽明說明，「維明輪」共計20名船員，所有船員派船時間均超過5個月以上，早在疫情爆發之前，期間並無船員交換，且針對單一船員有發燒症狀後，即採取自我隔離措施，與其他船員保持適當距離，並禁止進入住艙，另亦密切觀察船員身體狀況，並與公司船舶緊急醫療合作醫院衛生福利部基隆醫院急診室值班醫生聯繫。

醫生表示，因該船員僅體溫偏高，無其他呼吸道症狀，建議繼續觀察並保持社交距離；另依據5月9日與10日更新回報，在未使用藥物情況下發燒船員已退燒，目前持續觀察中。

針對疫情發展船員所需防疫物資，包含口罩、防護面罩、防護衣等，公司自今年農曆年後即開始積極補充，鑒於全球疫情爆發之初以亞洲較為嚴重，優先補充泊靠亞洲各港之船舶，同時本公司亦通告各船舶，如物資支援不及抵達，均授權船長就近即時於當地自行採購，以達成船員基本防疫需求為優先。

在全球疫情嚴峻之時，醫療口罩之供給確有難度，尤其在海外地區本公司會優先供應醫療口罩，但無法補充醫療口罩時，則以一般防護性口罩替代。

陽明特別感謝交通部航港局船舶防疫物資之適時支援，使公司船隊除個案船舶所屬航線之船舶外，均已配備足額之防疫物資（包含口罩），並確實執行船端防疫措施包含衛教宣導、人員調派管制、當值防護與緊急通報等。

個案船舶於4月3日應船長申請在歐洲港口補充80個口罩，同時公司考量防疫需要，原計畫4月19日在美東港口再補充300個醫療口罩，但因當時無法取得，先以一般防護性口罩供應上船，5月8日在倫敦亦應船上特殊需要緊急供補400個醫療口罩予個案船舶。

陽明表示，船員人身安全為公司最優先考量，後續除個案船舶船員健康狀況將持續觀察通報外，所有船員亦將持續執行船隊防疫措施不會中斷，以確保防疫成果不受影響。

據了解，「維明輪」船長發出的所謂求救信，是發給陽明船務部，屬於內部信件，可能是「終將成為義和團」，船隻有「隨時停擺」可能等字句聳動，因此遭到外傳。

(工商 )