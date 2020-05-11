中國大陸在5月1日發射一枚長征5B火箭(或叫長征5乙)，將一具測試用太空艙送入400公里低度軌道，然後該枚太空艙出現異常，不過已在5月10返回，降落過程也成功。然而卻傳出「火箭失控，可能砸向美國西部」的說法，對此，中華戰略學會研究張競表示，此說有很大的錯誤。

大陸這一次的太空任務，主要有2個目標：1.長征5B火箭的首次發射；2充氣式隔熱盾的實驗。就事論事，第1目標是成功的，太空艙成功入軌，長征5B的首射成功，而第2目標則有一些波折，太空艙在5月6日傳出異常，不過已在5月10日已返回，降落在內蒙古，中國航天已經回收。

長征5B運載的新式太空艙，在5月10日降落內蒙古，外觀看來還正常。(圖/中國航天科技)

張競表示，部分國內媒體顯然將「火箭」與「太空艙」給弄混淆，傳出異常的是「柔性充氣式貨物返回艙試驗艙」，而並非巨大的長征5B火箭。

對於傳統的一次型火箭而言，它主要的功能是將載荷推送到軌道就算成功，相對的，「火箭失敗」就是沒有能夠將載荷送到軌道。比如今年3月的長征3B，與4月的長征7A，就因為火箭分離出錯而任務失敗。那麼火箭失敗以後呢?由於所在高度不夠，回落地球可能造成殘骸問題，因此地面控制站會選擇自毀引爆，火箭碎片會在高空中燒盡。

至於發射成功的火箭，因為所在高度已相當高，回落地球時，會與大氣層摩擦而燒盡。

在這次事件中，關於太空艙的異常，新華社在5月6日主動發出新聞稿，所以這個試驗艙在返回過程發生異常，大家早已確知，此事相當透明，根本無需再刻意去做文章。

至於太空艙的估算落點，也不是任何秘密，事實上Aerospace所推估落點，雖然可以說是「加州外海」，但這個範圍其實相當廣泛，嚴格來說，該區域稱為「尼莫點」(Point Nemo)，也有「太空船墳場」之稱。

尼莫點是指「距離陸地最偏遠的地點」，位在南太平洋，與陸最接近的距離達到2688公里，由於孤懸在大洋當中，所以落在此處的衛星與太空艙，最不容易造成生活影響，也就是最不容易砸到陸地。

尼莫點，最遠離陸地的海洋區域，是極佳的太空飛行器掉落點。(圖/NOAA)

在前蘇聯時代，各個太空發展國家就多次以「尼莫點」海域，做為太空飛行器的墜落地點，目前已「安息」著260多具太空飛行器，光是前蘇聯與俄羅斯，就有超過140艘太空補給船、6個禮炮號太空站，以及著名的和平號太空站。此外，這裡安息著一具SpaceX火箭；歐洲太空總署的5艘貨運太空船；日本的6艘HTV貨運太空船。

另外，Aerospace還出了一個明顯的錯誤，那就是搞錯了長征5B的發射點，這一次發射是在海南島的文昌發射中心，結果Aerospace錯寫成西昌發射基地。文昌基地具有靠海的優勢，火箭的脫離物大多會落在海上，較不會影響陸上環境。

(中時電子報)