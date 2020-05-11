金鐘視后鍾欣凌在公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演黃姵嘉的婆婆，兒女不孝、只覬覦她財產，現實中的她結婚10年、育有兩個女兒兔寶、二寶，她之前上節目時講到「想殺老公」等玩笑關鍵字登上媒體，她11日受訪時笑說，連她上網查自己名字都會看到「鍾欣凌離婚」等驚悚字眼，有天媽媽認真耳提面命要她上節目不要再亂講離婚、小孩不乖等家裡的事，因為連阿姨都打電話來關心她是否真的要離婚。

她笑說自己平常就愛亂開玩笑，可能用詞比較誇大，和老公平常當然會吵架，但老公現在處理方式比較聰明，就是選擇先離開現場。曾有一次夫妻倆真的吵起來，老公就對她說：「鍾欣凌，我都幾歲了，快50了，妳就想想我是更年期！」她苦笑說，自己也快到更年期了，「我也不是太好搞的人，說不定是我老公想要殺我！」有次夫妻吵架她快要「火」起來，還是讀小二的兔寶趕快摀住她嘴巴。她雲淡風輕地說，其實婚姻就是睜一隻眼閉一隻眼。

身材一向圓嘟嘟的她透露，她平常體重多維持在86公斤，懷孕時體重最多88，拍《我的婆婆》7個月時伙食福利太好，不僅演兒子的楊銘威刻意胖了8公斤，她體重也飆升到90，是入行至今的巔峰，連前幾天老公都問：「妳是不是破百了？」她自嘲現在肚子實在太大，日前抱二寶時，女兒竟然從她肚子滑下去。

鍾欣凌體重來到人生巔峰。（粘耿豪攝）

她去年母親節曾提出「可否放我一天假」，老公不解，還說「妳怎麼那麼無情」，今年她真的很想要一個人，剛好因為白髮多所以安排去染髮順便獨處，過程中睡得很沉，回去還有精力繼續帶小孩，後來叫披薩到家裡吃。女兒兔寶太害羞，被爸爸推到她面前說「母親節快樂 、我愛妳」，連祝福卡片都不敢拿出來，4歲的二寶也因為太害羞，講完「母親節快樂」竟不小心賞給媽咪一巴掌，讓她超傻眼。

她回想拍《我的婆婆》的那七個月，雖然天氣很熱又經常舟車勞頓，但製作團隊、合作的演員都是黃金組合，拍戲過程超開心，且對身為媽媽的她來說，寧願工作拍戲也不想在家顧小孩，「可以偷懶的時間最快樂！」當時她每天回家小孩都已經刷好牙洗完臉、身體洗香香等著她，「因為抱著愧疚的心，那時都覺得小孩漂亮、老公帥！」

她笑說其實當時常常下午5點就收工，但她覺得搭劇組的車從宜蘭回台北太快了，因此要劇組載她去轉運站搭巴士，她到台北市府轉運站後還可以悠閒逛個街、買個東西再回家，「7點多再回到家，顧小孩就頂多剩1個多小時！」她因為兩個女兒經常吵架，二寶會真的揍姊姊而傷透腦筋，但有次碰到亮哲，聽到他說小女兒把大女兒牙齒打斷，她就突然覺得「比較起來，我家那兩個其實也還好」。

(中時 )