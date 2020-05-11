桃園楊梅鐵皮工廠陷火海 幸無人員受傷 20:522020/05/11 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園楊梅鐵皮工廠陷火海無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園楊梅鐵皮工廠陷火海無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市楊梅區梅高路二段一間鐵皮工廠，11日晚間7時35分傳出火警，現場2層樓鐵皮建築已陷入全面燃燒，桃園市消防局出動人車救援，目前已知沒有人員受困，消防人員在晚間8時38分控制火勢，損失及起火原因需待火勢撲滅後進一步調查。 (中時 ) #人員 #桃園市 #火勢 #工廠 #楊梅 也許您會感興趣 推薦閱讀 遠東銀 專屬優利定存挺醫護 04:102020/05/07 產業特刊 有人亮刀夫妻吵架 亂象四起 04:102020/05/07 政治要聞 中醫大新竹附醫鼓勵護理師 選拔優良人員 15:392020/05/07 生活 生活壓力暫拋一旁 520條蛋糕慰勞弱勢母親 19:562020/05/08 生活 男佯口罩工廠老闆 詐台商逾800萬 04:102020/05/09 社會新聞 特斯拉貸40 億人民幣 加碼拓上海廠 04:102020/05/10 全球財經 越南將成新「世界工廠」？德媒這樣看 10:462020/05/10 兩岸 桃校園戶外場地 親子館 活動中心 6月1日開放租借 21:012020/05/10 生活 遊客回籠 日月潭湧入1萬人 04:102020/05/11 生活新聞 桃親子館下周一解封 校園6月開放 8大仍停業 16:212020/05/11 生活 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 白襯衫下面全空！長髮女IKEA野裸片網瘋傳 - 社會 記得給老婆吃蛋蛋 人妻視蛋如命搭小王2次私奔 - 社會 北宜驚見「渾圓雪白」美臀 男司機全拒絕超車！ - 社會 全球最恐怖植物 輕鬆吸食整隻羊 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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