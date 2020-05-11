桃園楊梅鐵皮工廠陷火海無人員受傷受困。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅區梅高路二段一間鐵皮工廠，11日晚間7時35分傳出火警，現場2層樓鐵皮建築已陷入全面燃燒，桃園市消防局出動人車救援，目前已知沒有人員受困，消防人員在晚間8時38分控制火勢，損失及起火原因需待火勢撲滅後進一步調查。

(中時 )