隨著華為開始將訂單從台積電分散，其中麒麟710A開始轉向中芯國際的14奈米。

此前，麒麟710系列原本是台積電12奈米代工，但榮耀Play 4T使用的麒麟710A則是中芯國際14奈米生產。對此，華為、台積電都沒有正面回應。但據業內人士透露，目前，中芯國際已成功為華為代工。

業內人人士表示，「這是從0到1的突破。」

據稱，作為華為旗下的晶片部門，海思半導體在2019年底就安排部分工程師，聯合中芯國際設計和生產晶片，資源方面也逐漸向中芯國際傾斜，而不再完全依賴台積電。

中芯國際SMIC是國內最大、最先進的半導體晶圓廠，去年底正式量產了14奈米製程。

目前，中芯製程的14奈米製程已經相當純熟，而且在努力加大產能，後續還會有改進型的12奈米、N、N+1，和台積電尚有一定差距，但是滿足華為中端芯片的性能、產能需求已經不是問題。

華為將麒麟710A交給中芯生產，主要原因是台積電14奈米片生產設備採用的技術中，10%以上來自美國科技公司，而從去年開始，華為被列入實體清單，因此台積電只能斷供對海思14奈米手機晶片的生產。不過中芯國際能生產12奈米手機晶片確實讓很多人感到意外，麒麟710A交給中芯，意味著台積電又失去部分晶片訂單。但目前還不清楚華為已經把多大比例的晶片設計生產交給中芯國際。

5月5日，中芯國際宣佈將在國內科創板申請上市，發行16.86億股份，募集大約234億資金，主要用於12英吋晶圓廠及先進製程研發。

(中時電子報)