新冠肺炎疫情帶來全球性的影響，東森集團身為公益表率，總裁王令麟為了向衛福部陳時中部長及新冠肺炎第一線醫護致敬，特地精選東森自然美捐贈防疫禮物，11日更親自拜訪三軍總醫院，關懷前線的醫護人員，三軍總醫院蔡建松院長也代表全院醫護人員接受捐贈，並致贈感謝狀表達由衷謝忱。

王令麟挑選總價值超過3千萬的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》和《東森自然美平衡麗膚霜》予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。

王令麟表示，肺炎疫情在台灣雖逐漸趨緩，但面對未知的疫情仍不能鬆懈，醫護人員更是時時處在備戰狀態，企業界更應該支持政府防疫工作，一起攜手守護台灣，東森協助醫護人員保護長時間在口罩下的肌膚。

東森的會員非常有愛心，買一組3瓶《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》，東森自然美就捐出1瓶給辛勞的前線醫護人員，希望不但能呵護他們的肌膚，同時溫暖他們的心。

三軍總醫院蔡建松院長則指出，新冠狀病毒感染壓力最大的就是第一線同仁，尤其是護理師進出病房頻率、更換衣服頻率比醫師更高，女生膚質比男生細嫩也容易受傷，這次收到東森自然美為醫護人員送上的保養品，對護理師來講有莫大幫助，也更能鼓勵他們，讓他們在這段時間的辛苦工作受到社會重視、肯定，除了實際保護作用，心理層面意義更大。

醫護人員在照顧病患時需全程戴上口罩，1天至少8到10小時口罩不離臉，由於長時間密合會造成皮膚有壓痕、磨傷破皮，嚴重者甚至出現濕疹情況，需要一段時間才能恢復，因次十分感謝東森自然美送上保養品。

即日起，至「東森購樂趣」FB粉專留言『防疫人員加油』，並私訊出示醫護相關工作證，即可立刻領取超暖心限量防疫精選好禮2擇1，分別是(1)術後修護醫美等級的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》:可修護因長時間配戴口罩而引起的肌膚問題----皮膚泛紅、乾癢、出油、爆痘，令肌膚隨時隨地散發健康光澤。(2) 《平衡麗膚霜》:富含精質芝麻油，維生素、礦物質、與保濕因子，可改善肌膚乾燥脫皮現象，讓敏弱膚質得到改善。並有效舒緩肌膚粗糙敏感問題，具有抗敏修護肌膚功效；限量精選好禮贈完為止，相關活動辦法可撥打東森購物24H客服專線0800-060-101 分機 23755 或 分機23598，將由專人提供解說服務。

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