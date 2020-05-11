南韓「N號房」性虐影片事件轟動全國，綽號「博士」的主謀趙主彬等數名疑犯先前相繼落網。南韓警方周一（11日）又宣布，已拘捕化名為「GodGod」的24歲群組創立人。「GodGod」曾揚言，警方絕對捉不到他，又稱一旦自己被捕，連續10天沒登錄網站，持有的淫穢影片都將「自動」曝光。

慶尚北道警方表示，當局先前已鎖定嫌犯行蹤，9日將他帶回警署盤問，他供稱，自己是群組創立人，警方隨後以涉嫌違反《兒童青少年保護法》等罪名將他拘捕。

報導指，「GodGod」為「N號房」群組的創立人，他在加密通訊軟件Telegram上社立各種聊天室，利用不法手段取得被害女性個人資料，並威脅她們拍攝性虐影片。

「N號房」曝光後，當局先後逮補趙主彬等120名疑犯，但「GodGod」一直在逃。有當地媒體公布聲稱是趙主彬和「GodGod」的手機對話，後者更在對話中狂言，警方絕對捉不到他。

(中時 )